Felvételek: brutális csapást mért Izrael a Hezbollah főhadiszállására, nem tudni, él-e még a rettegett terrorvezér

A Reuters által idézett Axios hírportál egy izraeli forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a csapás célpontja Haszan Naszrallah Hezbollah-vezér volt. Az izraeli hadsereg jelenleg ellenőrzi, hogy eltalálták-e őt.

A Hezbollahhoz közeli forrás a Reutersnek azt mondta, hogy Naszrallah életben van, míg az iráni Tasznim hírügynökség szintén arról számolt be, hogy biztonságban van. Egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő azt mondta a Reutersnek, hogy Teherán ellenőrzi a helyzetét.

A CNN-nek egy libanoni biztonsági tisztviselő azt mondta:

Várunk

A Hezbollah al-Manar televíziója szerint négy épület megsemmisült, és sok áldozata volt a többszörös csapásnak. Az izraeli hadsereg közleménye szerint "precíz csapást" mértek a Hezbollah főhadiszállására.

Izrael az elmúlt héten négy csapást mért Libanon Dahijeh nevű városrészére, ahol a Hezbollah központja van; ezekben a terrorszervezet három parancsnoka is életét vesztette. A mostani csapás azonban jóval nagyobb volt ezeknél.

BREAKING:Hezbollah leader Hassan Nasrallah potentially killed in massive Israeli airstrikes against Beirut.Israel says it has has executed decapitation strikes against Hezbollahs top leadership and that Hassan Nasrallah was the main target pic.twitter.com/xXiGH8bPhL

It is claimed that Israel was targeting Nasrallah. It turned out Nasrallah was not here.Six big residential buildings were knocked down by 2000 lb bombs.The fire is still on. Nothing is recognizable. Hell on earth.Even if he was there, you want to kill one man so you kill 2000 pic.twitter.com/KB1M3CSOnc