Végre valaki igazságot tett az ukrajnai háború legnagyobb harckocsi-vitájában

Magyarországon (is) éles vitatéma, hogy vajon az ukrajnai háború két elavult harckocsija, a T-62-es és a Leopard 1-es közül melyik az, amelynek nagyobb haszna van a modern harctéren. A T-62-es támogatói általában a Leopard 1-es gyenge páncélvédettségével érvelnek, a Leopard 1-es támogatói pedig a német harckocsi modernebb elektronikájával, tűzvezetőjével és mobilitásával szokták felvenni a harcot ellenfeleikkel. A Red Effect , egy harckocsikkal foglalkozó Youtube-csatorna most igazságot tett a kérdésben: mindkét esetben megvan az alkalmazási terület, ahol egyik vagy másik mára igencsak elavult harcjármű jeleskedni tud.

A Leopard 1-es és a T-62-es is elavult, régi harckocsi, de mindkét gép rendelkezik olyan tulajdonságokkal, melynek köszönhetően megfelelnek a mostani konfliktusban felmerülő, egyes harctéri igényeknek

– kezdi eszmefuttatását a youtuber.

Miután ismerteti a Leopard 1-es és a T-62-es harckocsiágyújának paramétereit, kitér arra, hogy a Leopard 1-es modernebb lőszertípusokat használ, hiszen a mai napig több modern NATO-harcjármű használja a 105 milliméteres kalibert. A Leopard 1-es APFSDS-lőszere valószínűleg hatékonyan ki tudja lőni a legtöbb orosz harckocsit, akár szemből is. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az ukrán haderő valószínűleg nem kapott elég gyalogsági elleni lőszertípust a Leopard 1-esekhez, különösen megerősített fedezékben tartózkodó gyalogság ellen.

A T-62-es 115 milliméteres lőszerét már nem gyártják, így csak régi lőszertípusokhoz fér hozzá, ezek már nem elégségesek ahhoz, hogy szemből fel tudja venni a harcot a modernebb harckocsikkal (ehhez a löveghez is elérhető APFSDS lőszer, de ez még nem modern sztenderdek szerint készült). Gyalogság ellen viszont jó eséllyel lényegesen hatékonyabb ez a gép, hiszen nagy mennyiségű repesz-romboló lőszer áll az orosz harckocsizók rendelkezésére.

Az elemzés kitér arra is, hogy több T-62-es kapott modern tűzvezető rendszereket, de az oroszok használnak nagy mennyiségű, nem (átfogóan) modernizált T-62-est is, melyek nem rendelkeznek ilyen képességgel. Ezekben a harckocsikban nagy hátrány, hogy az irányzónak manuálisan kell becéloznia az ellenséges célpontot, annak ellenére, hogy a tűzvezető ezt bemérte. Emellett a legtöbb T-62-es nem rendelkezik integrált hőkamerával, van bennük éjjellátó, de ez egy külön modul, ami nem használható egyszerre az irányzékkal. A modernizált T-62-esek persze már kaptak 1PN-96MT-02 típusú, integrált hőkamerás irányzékot, de egyelőre a legtöbb T-62-es nem rendelkezik ilyen képességgel.

A Leopard 1A5-ös tűzvezető rendszere összességében jobb, mint a T-62-esé, ugyanaz a tűzvezető van benne, mint a lényegesen modernebb Leopard 2A4-esben. Ez rendelkezik éjjellátóval és automata célzóberendezésekkel is. A parancsnoki állás felszereltsége viszont gyengébb, mint a T-62-esé.

A védelmi rendszerekkel kapcsolatosan kifejti: a T-62M védettségét jelentősen növelték a tornyon és a homlokpáncélon, ezen fejlesztéseknek köszönhetően a régebbi rakétagránátvetőket és páncéltörő rakétákat (szemből) el tudja hárítani a harckocsi. Ez a védelem persze nem elég az újabb generációs páncéltörőkkel szemben, ezért reaktív páncélzattal egészítik ki a védettséget az orosz harckocsizók. A Red Effect megjegyzi: Kontakt-1-es reaktív páncélzattal a T-62-es nem kevésbé védett, mint a legtöbb modern tank. Emellett a T-62-es aknákkal szembeni védettsége kifejezetten jónak mondható.

A Leopard 1-es páncélvédettsége ugyanakkor kifejezetten gyenge, a legtöbb páncéltörő fegyver akár szemből is át tudja lőni, köztük még olyan elavult fegyverek is, mint az RPG-7-es rakétagránátvető. Az ukránok próbálnak most kísérletezni azzal, hogy felszerelik a Leopard 1-eseket is reaktív páncélzattal, de összességében a gépek túlélőképessége még így is elégtelennek mondható.

Mobilitás tekintetében a Leopard 1-es lényegesen jobb, a harckocsi gyorsabb és mozgékonyabb, illetve tolatásban is képes elérni 25 kilométer / óra sebességet, miközben a T-62-esnél ez a szám mindössze 8 kilométer / óra.

Összegezve a Red Effect megjegyzi:

a T-62-es páncélvédettsége, túlélőképessége erősebb, mint a Leopard 1-esé, miközben a német harckocsi nagyobb tűzerővel és mobilitással bír.

A Leopard 1-es alkalmasabb ellenséges járművek elleni harcra, miközben a T-62-es jobb gyalogság és megerősített állások leküzdésére.

Többször megjegyzi ugyanakkor: ezek a gépek már igencsak elavultak, a modern páncéltörő fegyverekkel szemben egyik harckocsi sem tudja felvenni a harcot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images