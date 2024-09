Izrael hadereje bejelentette: meghalt a Hezbollah vezetője, a Közel-Kelet egyik legbefolyásosabb alakja

Naszrallah többé nem terrorizálhatja a világot

– ezzel a rövid üzenettel tudatta egy X-en közzétett bejegyzésben az IDF, hogy a Hezbollah vezetője is meghalt a péntek esti támadás során Libanon fővárosában. A csapás hatalmas károkat okozott az iszlamista mozgalom főhadiszállásán, sokan már akkor biztosra vették, hogy a szervezet vezetője nem élte túl a támadást. A 64 éves vezér 32 éve vezette a síita csoportot.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. {:url}

Irányítását az ellenfelei is karizmatiksunak ismerték el, ezért az elmúlt évtizedekben a Közel-Kelet egyik legbefolyásosabb alakjává nőtte ki magát.

A Hezbollah még mindig nem ismerte el a vezetője halálát, ezért továbbra sem lehet 100 százalékosan megerősíteni az információkat. Az IDF szerint végeztek Ali Karakivel, a Hezbollah déli frontjának parancsnokával, valamint a mozgalom más vezetőivel is.

