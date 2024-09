Összeomlik idén a polar vortex? - Megszólaltak a kutatók, kiderült, milyen tél várhat ránk

Minden idők legmelegebb nyarán vagyunk túl

Idén nyáron az időjárás számos rekordot megdöntött, nem csak hazánkban, hanem világszerte is:

az elemzések szerint 2024 nyara (júniustól augusztusig) a valaha volt legmelegebb nyár volt a föld északi féltekéjén.

Az amerikai Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal adatai alapján 2024 nyári hónapjai során a Föld északi féltekéjének globális átlaghőmérséklete 1,52 Celsius-fokkal volt melegebb, a 20. századi klímaátlagnál.

A Conversation nevű tudományos portálon megjelent elemzés szerint a nyáron Európában megrekedő hőségért egy úgynevezett hőkupola-jelenség volt felelős, amelyet süllyedő légtömegek hoznak létre. A lefelé ereszkedő, magas nyomású levegő felmelegszik és csökken a relatív páratartalom. A magasnyomású levegő egyfajta fedőként meggátolja, hogy a felszínhez közeli forró levegő eltávozzon, ezzel több napra, vagy akár több hétre hőhullámot okozva az érintett területen.

A hőkupolához hasonló, kánikulát eredményezi légköri jelenségek kialakulása egyre gyakoribb lesz a világban a globális felmelegedés miatt. A klímaváltozás ugyan az egész bolygóra hatással van, régiótól függően változik a folyamat sebessége. A nyáron megjelent cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a kontinensen a nyári hőhullámok a Kelet-Európában és a mediterrán területeken voltak a legerősebbek. Utóbbi régióban nem volt ritka a 40 fok feletti nappali hőmérséklet sem, az extrém hőség pedig több országban is erdőtüzekhez vezetett.

Kutatások szerint az Északi-sarkkör a globális átlagnál majdnem négyszer gyorsabban melegszik,

amely azért is jelent különösen nagy veszélyt a bolygó éghajlatára nézve, mert a sarki jégsapkák a klímára nézve fontos szabályozó hatással vannak, emellett pedig a gyorsabb olvadás a tengerszint rohamos emelkedéséhez is hozzájárul. A világtengerek gyors emelkedése egész városokat, sőt, akár szigetországokat is az eltűnés felé sodorhat.

Nagyon meleg nyár után extrémen csapadékos szeptember

Ha hosszabb távú időjárás-előrejelzésekről beszélünk, fontos hangsúlyozni, hogy az időjárási jelenségek – mint például a hőhullámok, légáramlatok és ciklonok – gyakran kölcsönhatásban állnak egymással. Ezt a legjobban az elmúlt hetekben Közép-Európában tapasztalt heves esőzések példázzák, amelyek a múlt héten egyes területeken évtizedek óta nem látott áradásokhoz vezettek.

Ahogy azt részletes elemzésünkben kifejtettük, az árvizeket okozó, rendkívül csapadékos időjárást több jelenség együttes hatása eredményezte. A nyár alatti tartós hőhullámok a mérések szerint jelentősen felmelegítették az Adriai-, a Tirrén- valamint a Földközi-tengerek vizeit, amelyek hőmérséklete egyes területeken szeptember elején a 28-30 fokot is elérte, aminek köszönhetően intenzív párolgási folyamat indult el. A mediterrán régió felől érkező párás légtömegek ezt követően az alacsony légnyomású ciklonnal együtt jutottak Közép-Európába.

Az így képződő nagy nedvességtartalmú légtömegek ezt követően csapdába estek a közép-európai régióban, ahol az Alpok hegyvonulataival találkozva felszálltak és kiterjedt esőfelhőkké alakultak. Egyes cseh és osztrák területeken több hónapnak megfelelő mennyiség csapadék hullott le néhány nap leforgása alatt, amely rendkívül megduzzasztotta a folyókat, így óriási árhullámot elindítva Magyarország felé.

Az árhullám múlt hét szombaton tetőzött Budapesten, ezen a héten pedig már megkezdődött a víz által korábban elárasztott területek (például a rakpartok) megtisztítása és fokozatos újranyitása.

Globális éghajlati jelenségek alakíthatják a téli időjárást

A Severe Weather Europe frissen publikált, részletes elemzése szerint ugyan jelenleg még csak az ősz első felében járunk, az időjárási modellezések alapján kezd kirajzolódni, hogy milyen időjárásra számíthatunk az idei télen. Az előrejelzések szerint két fő tényező lesz hatással az északi félteke klímájára.

Az egyik ilyen az átlagnál gyengébb La Niña jelenség, a másik meghatározó elem pedig egy hamarosan kialakuló sarki örvény lehet.

A tavalyi és az idei kánikula kapcsán gyakran esett szó a híradásokban az El Niño (teljes nevén El Niño–déli oszcilláció, ENSO) globális légköri jelenségről, amely jelentős hatással van a teljes bolygó időjárására. A néhány évente visszatérő El Niño időszak idején a Csendes-óceán középső és keleti részén a víz a szokásosnál jobban felmelegszik. Emellett, az általában keletről nyugat felé fújó, felszínközeli passzátszelek legyengülnek, vagy szélsőséges esetben teljesen le is állnak, így a térségben felszálló meleg levegő nagy mennyiségű óceáni hőt juttat a légkörbe, amely a szárazföldeken is a felszíni hőmérséklet emelkedését okozza.

Az idei télre nagy hatást gyakorló La Niña az El Niño ellentettjeként értelmezhető. A szintén néhány évente beköszöntő globális éghajlati jelenség idején az átlagosnál alacsonyabb a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete, amelyet a kelet felől fújó szélrendszerek nyugat felé szállítanak.

A La Niña jelenség idején mért óceán-hőmérséklet eltérés az átlaghoz képest. Kép forrása: NOAA

A Severe Weather elemzésében rámutat:

a jelenlegi, átlagosnál alacsonyabb óceáni hőmérséklet egy kezdődő La Niña fázisról árulkodik.

A mérések alapján a tavasszal véget ért meleg fázist követően a hőmérséklet esni kezdett, amivel mostanra már elérte a La Niña jelenség küszöbét jelző értéket. A szakértők szerint a jelenlegi adatokból az látszik, hogy az idei egy gyenge, vagy közepes erősségű La Niña időszaknak nézünk elébe.

A hőtérképeken is jól látható hidegebb óceáni hőmérséklet a szakemberek szerint hatással lesz majd a légkör magasabb régióiban áramló futóáramlatokra is. Az ENSO-jelenségek összességében nagy hatást gyakorolnak a trópusi esőkre, valamint megváltoztathatják a légköri nyomás rendszereit is.

A La Niña jelenség rendszerint magasnyomású rendszert hoz létre a Csendes-óceán északi részén. Ennek hatására Alaszka és Kanada nyugati részén alacsony nyomású, hidegebb levegő áramlik be az észak-amerikai régióba.

Hideg légtömegek beáramlása Észak-Amerikában. Kép forrása: NOAA

Ahogy a térképen is látható, a megváltozott légköri áramlatok akár sarkköri hideg levegőt is hozhatnak, hideg időjárást és téli viharokat okozva az Egyesült Államok nyugati és észak-nyugati területein.

A betörő áramlatok azonban nem okoznak lehűlést az egész országban: a délebben fekvő amerikai államokban egy tipikus La Niña évben kevesebb hó hullik az átlagosnál. Az elemzők szerint egy az ideihez hasonló gyenge ENSO fázisban valószínű forgatókönyvnek tűnik, hogy az Egyesült Államok északi és északkeleti régióiban, valamint Kanada keleti területein nagyobb mennyiségű hó hullik majd a téli időszakban.

Milyen idő vár Európára télen?

A Severe Weather elemzői a téli előrejelzéshez három időjárási modell adatait használták fel. A modellek ugyan százszázalékos biztossággal nem képesek megbecsülni, hogy a tél három hónapja alatt pontosan milyen idő lesz, csupán a legvalószínűbb időjárási trendeket képesek megjósolni.

A modellek jelzéseit a szakemberek összevetették a korábbi, La Niña fázis által meghatározott évben készített korai téli időjárás előrejelzésekkel és az adott év téli hónapjaiban mért tényleges hőmérsékleti adatokkal.

A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) La Niña által okozott mintázatok alapján magas nyomású légtömegek várhatóak a Csendes-óceán északi területein, alacsony nyomású rendszerek pedig Kanada és Grönland felé áramlanak majd.

A magas nyomású légtömegek Észak-Amerikától kiindulva, az Atlanti-óceán és Európa feletti sávban lesznek jelentősek. A nyomásmintázatok alapján Európa teljes területén enyhébb téli időjárás várható a korábbi évek adatai alapján meghatározott átlagnál. Az alábbi térképen látható, hogy a legnagyobb, 2 Celsius-fokot is meghaladó eltérést Észak-Európába várják a modellezések.

Az idei télre várható felszíni hőmérséklet eltérése a világátlagtól. Kép forrása: Copernicus Climate Change Service

Az európai csapadék-előrejelzések alapján megosztott lesz a kontinens a téli időszakban. A nyugati és dél-nyugati területeken szárazabb idő várható, míg Észak-Európában valamivel csapadékosabb idő jöhet.

Nem sok hóra számíthatunk

Fontos hangsúlyozni, hogy a modelleken nyugvó, hosszútávú előrejelzésekből nem fogjuk még egyelőre megtudni, hogy lesz-e idén fehér karácsonyunk, azonban az időjárási folyamatok alapján lehet következtetni arra, hogy a téli hónapokban mennyi hó érkezik majd Európába.

Az idei télre várható átlagos hómennyiség eltérése a korábbi évek átlagához képest. Kép forrása: Severe Weather Europe

Az ECMWF modellezése szerint az idei tél az átlagosnál kisebb mennyiségű havat hoz majd Európában.

Egyedül az északi, skandináv területeken várható normál, vagy átlag feletti hómennyiség, ami betudható a már korábban részletezett nyomáskülönbségeknek is.

A másik két elemzett modell, a Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálata által készített (UKMO) és az észak-amerikai, több modellből álló előrejelző rendszer (NMME) az európaival javarészt megegyező időjárást jósol az idei télre.

A sarkvidéki légáramlatok bekavarhatnak

Ahogy azt korábban már említettük, a klímamodellek által vizsgált, globális éghajlati jelenségeken túl egy másik időjárási jelenség, a sarkköri örvény (polar vortex) is hatással van a téli időjárásra, amelyről külön szót ejt a Severe Weather elemzése.

A sarki örvény egy nagy, ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog. Az örvény a földfelszíntől egészen a sztratoszféra tetejéig, több mint 50 kilométeres magasságig tejed. A sarki örvény minden évben ősszel alakul ki, tehát egy szokásos jelenségnek mondható, azonban az erőssége nagy hatással lehet az észak-amerikai és európai téli és kora tavaszi időjárásra.

Az erős sarki örvény idején a légköri cirkuláció képes a sarkkörök felett tartani a hideg légtömegeket, ezzel elzárva őket az Észak-Amerikától és Európától, enyhébb telet eredményezve. Ha az örvény gyenge, nem egyenletes, akkor megzavarhatja a futóáramlatokat, amelyek hideg légtömegeket a sarkkörre „zárják”, ezzel utat engedve a hidegnek dél felé.

Egy stabil sarki örvény (bal oldalon) és egy gyengébb, szétzilált sarki örvény ellentétes hatással van az észak-amerikai és európai területekre. Előbbi enyhébb, míg utóbbi hűvösebb téli időjárást eredményez. Kép forrása: NOAA

Az örvény összeomlásához (gyengüléséhez) nagyon erős légköri behatásra van szükség, például egy sztratoszférikus felmelegedésre, amely megváltoztatja a légköri nyomást az örvény környékén, ezzel összeomlasztva azt.

A Severe Weather szerint hasonló felmelegedésre a La Niña által vezérelt években 60-75%-kal nagyobb esély van,

így idén sem kizárt, hogy a tél folyamán a szokásosnál hidegebb, sarkvidéki légtömegek áramlanak majd be az Egyesült Államok és Európa légkörébe. Ennek valószínűségének kimutatásához a szakembereknek még tanulmányoznia kell a jelenleg kialakulóban lévő örvényt az elkövetkező időszakban.

