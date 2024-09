Ritkán látott felvételek bukkantak elő: testközelből nézhető végig a harc az ukrajnai háború tűzfészkében

Egy rövid, két perces felvétel jelent meg, amin az ukrajnai háború eseményei láthatóak az ukrán katonák szemszögéből. Kezdetben annyi látható, hogy fegyveresek egy csoportja páncélozott csapatszállító járművel (APC) közelíti meg a célt. A harcok egy lakóházban zajlanak, amit elfoglaltak az oroszok. Az ukrán katonák egy része elhagyja a páncélost, majd megközelítik az épületet. Közben az is látható, hogy a járműre telepített nagyobb kaliberű fegyverekkel folyamatosan tűz alatt tartják a házat. A távolabbi képeken látható, hogy egyszerre két APC-vel érkeztek az ukránok. A feladat teljesítését követően visszaszállnak a járműbe, majd elhajtanak a helyszínről.

A videó legvégén több robbanás rázza meg az épületet, annak számos része összeomlik.

