Újabb közel-keleti országban csaphatott le Izrael, az elnöki család befolyásos tagja az áldozat

A Visegrád 24 információi szerint a szír rezsim elvesztette a kapcsolatot az elnök öccsével, Maher al-Aszaddal miután a lakhelyét találat érte vasárnap. A villában éppen egy tanácskozáson vett részt iráni vezetőkkel. Az ő halála súlyos csapást jelentene a szír kormány számára, mivel a hadsereg tábornoka, a Szíriai Köztársasági Gárda, valamint a 4. páncélos hadosztály főparancsnoka is egyben.

Politikai szempontból a súlyos következményekkel járhatott a támadás, mivel Bassár el-Aszad elnök lehetséges utódjáról van szó.

