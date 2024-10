Az egyik legmodernebb nyugati harckocsi bukkant fel a legendás orosz harckocsigyárban – Hát itt meg mi történik?

Az ukrajnai háborúban rendszeres, hogy a felek hátrahagyják a sérült haditechnikát, amelyet aztán szert tesznek a másik oldal fegyveresei. A legfrissebb felvételek alapján az oroszok most egy komoly sikert értek el, mivel az egyik legmodernebb nyugati gyártmányú harckocsit, a Leopard 2A6-os egyik példányát szerezték meg. Jellemző, hogy ilyenkor ezeket igyekeznek töviről hegyire átvizsgálni, ezzel szert tenni azokra az egyedi technológiai megoldásokra, amelyeket próbálnak a gyártók a legnagyobb titokban tartani.

Később ezeket akár hasznosítani is tudják majd az új fejlesztések során.

A captured Leopard 2A6 has arrived at Uralvagonzavod. This is the technically best preserved example. For the first time in history, UVZ specialists will be able to analyze the vehicle's combined #UkraineRussiaWar