Figyelmeztetnek: teljes körű háború robbanhat ki

A New York Times által megszólaltatott izraeli szakértők arra figyelmeztetnek, ha Irán valóban újra megtámadja Izraelt, az a konfliktus eszkalációjához vezethet - tudósított a Times of Israel

Ahogy arról beszámoltunk, az Egyesült Államok arra számít, hogy Irán a következő órákban egy áprilisihoz hasonló léptékű támadást indít Izrael ellen, válaszul Jeruzsálem libanoni offenzívájára.

Áprilisban Irán több mint 300 ballisztikus rakétát, "cirkálórakétát" és drónt lőtt ki Izraelre. A támadás minimális kárt okozott, a fegyverek nagy részét az Izraeli és a vele szövetséges államok légiereje elfogta.

A New York Times által megszólaltatott izraeli tisztviselők konkrét célpontokat is megneveztek. Elmondásuk szerint három katonai légi támaszpontot és egy Tel-Avivtól északra fekvő hírszerzési központot vehet célba Irán. Utóbbi létesítményt állítólag már ki is ürítették.

Az áprilisi iráni támadás tapasztalatai alapján a ballisztikus rakéták 12 perc alatt, a cirkálórakéták két óra alatt, míg a drónok kilenc óra alatt érhetik el Izraelt.

Áprilisban ugyan sikerült elkerülni a háborút, az idézett diplomaták és szakértők szerint most valószínűbb a teljes körű háború.

Ezt azzal indokolták, hogy Izrael várhatóan keményen visszavág bármilyen újabb iráni támadás után.

