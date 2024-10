Őrült felvétel érkezett: kis híján összeütközött egy orosz Szu-35-ös egy amerikai F-16-ossal

Az Észak-Amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) a tegnapi nap folyamán felvételt tett közzé, amely egy szeptember 23-án történt incidenst mutat. Amikor az amerikai légierő F-16C többcélú vadászgépei professzionálisan és rutinszerűen elfogtak két orosz Tu-95MSz „Medve” stratégiai bombázót, amelyek az alaszkai légvédelmi azonosító zónába (ADIZ) léptek be,

az orosz bombázókat kísérő Szu-35-ös majdnem összeütközött az egyik F-16-ossal.

Wow, the North American Aerospace Defense Command (NORAD) released Insane Footage earlier today showing an Incident which happened on September 23rd, during a Professional and Routine Interception of Two Russian Tu-95MS Bear Strategic Bombers that had entered the Alaskan Air pic.twitter.com/wfeRGaDFzn

A NORAD szerint ez az incidens „nem volt biztonságos, szakszerűtlen volt és mindenkire veszélyt jelentett”.

On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all not what youd see in a professional air force. Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag