Úgy fest, rögtön csődöt mondhatott Irán félelmetes szuperfegyvere

A szervezet közleménye szerint rakétáik 90 százaléka sikeresen elérte célpontját. Ez az állítás azonban teljesen ellentmond más forrásoknak. A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója "hatástalannak" minősítette a támadást. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) pedig arról számolt be, hogy a kilőtt rakéták jelentős részét megsemmisítették.

Az iráni forradalmi gárda közlése szerint a támadásban most először részt vett a "Fattah" nevű hiperszonikus rakétája is, amelyet Irán fejlesztett és gyártott.

A fegyvert tavaly mutatták be először nyilvánosan, neve "hódítót" vagy "győzelemhozót" jelent.

A "Fattah" rakéta tavaly került a figyelem középpontjába, amikor olyan hírek terjedtek el, hogy esetlegesen nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas lehet. Ezt az információt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A hiperszonikus rakétával külön cikkünkben is foglalkoztunk, mint olyan veszélyes fegyverrel, amellyel Irán akár súlyos csapást is mérhet Izraelre. Kiemeltük, Irán valószínűleg csak akkor fogja ezt a fegyvert használni, ha demonstrálni akarja a következő generációs csapásmérő eszköz képességeit, megüzenve a világnak azt, hogy milyen jól is állnak a rakétatechnológia terén. Már akkor felhívtuk arra is a figyelmet, hogy egy ilyen kísérletnek persze csalódás és arcvesztés is lehet a vége, ha egy izraeli légvédelmi rakétarendszer mégiscsak lelövi a "lelőhetetlen" Fattah-1-est.

Amennyiben az Iszlám Forradalmi Gárda tényleg bevetette az új hiperszonikus rakétát, és figyelembe vesszük az IDF tájékoztatását a támadásban résztvevő rakéták hatástalanításáról, akkor pontosan ez történhetett.

Irán félelmetes fegyvere csődöt mondhatott az Izrael elleni első éles bevetésén.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images