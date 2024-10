Alaposan ráijesztettek a világ egyik legfélelmetesebb diktatúrájára – Itt a „szörnyrakéta”

Budapest Economic Forum 2024 A magyar gazdaság kilátásait is befolyásoló geopolitikai környezet kérdései, aktualitásai is terítéken lesznek október 17-i Budapest Economic Forum című konferenciánkon. Most érdemes regisztrálni!

A képességei miatt „szörnyrakétának” is nevezik Dél-Korea legújabb rakétáját, amely akár a világ egyik legnagyobb, kilenctonnás robbanófejét is képes szállítani. A források emellett azt is állítják,

hogy a Hyunmoo-V képes a mélyen a föld alatt meghúzódó alagutakba és bunkerekbe is behatolni, valamint képes a nukleáris fegyverekhez hasonló hatást kiváltani anélkül, hogy át kellene lépnie a nukleáris küszöböt.

A 36 tonnás össztömegű fegyvert a tolóereje képes átrepíteni az exoszférába, majd a hangsebesség tízszeresével (Mach 10) képes lecsapni a célpontjára.

Okay, I can now die with peace.This intimidating, big-ass Hyunmoo-V TEL vehicle maneuvering chills me.They now call it an 'Ultra-powerful ballistic missile'.The KF-21, F-35A, and B-1 Lancer appeared, too.President Yoon has repeatedly criticized Russia for its invasion of

A modern kialakításnak köszönhetően a dél-koreai rakétatudósok elérték, hogy az indításnál a rakéta csak minimális károkat okozzon az indítószerkezetben. A bemutatott fegyver pontos hatótávolsága nem ismert, a feltételezések szerint körülbelül 3000 kilométeres körzetben lehet hatékonyan bevetni, ezzel a közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták közé sorolható. A gyártó Hanwha Aerospace úgy tervezte, hogy a kitérő rendszereknek köszönhetően képes legyen az ellenséges légvédelmi eszközök kijátszására.

Szöulban úgy számolnak, hogy a legalább 200 darab Hyunmoo-V-öst fognak hadrendbe állítani, reagálva ezzel az elmúlt időszakban tapasztalható, egyre nyomasztóbb fenyegetésre.

A bemutató nem volt teljesen váratlan, 2024 elején már Szöul bejelentette, hogy sikerrel tesztelték a fegyvert. Dél-Korea erőfitogtatása válaszként is értelmezhető Észak-Korea sorozatos fenyegetéseire. Phenjan és az ország vezetője, Kim Dzsongun sorozatosan rakétatesztekkel provokálja a feszültséget a Távol-Keleten, több alkalommal is aggasztó állításokat fogalmazott meg a térségei riválisai számára. Szöul viszont nem kizárólag válaszolni kíván a diktatúrának, hanem hatékony és összehangolt rendszert kiépíteni, amely képes a légvédelmi feladatok ellátásán túl képes akár a nukleáris létesítmények elleni csapásra is. Dél-Korea az elmúlt években a világ egyik legfontosabb hadiipari központjává vált, számos modern harceszközt mutattak be, egyre nagyobb súllyal bírnak a globális fegyverexportőrök körében is.

