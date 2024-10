Melléfoghatott az izraeli elitkommandó - Csúnyán megugrottak a veszteségek

A hét halottból négyen (egy százados és három őrmester) annak az elit Egoz kommandós alakulatnak voltak a tagjai, ahonnan a libanoni szárazföldi hadművelet első vesztesége is kikerült. A kommandósok tűzharcba keveredtek a Hezbollah fegyvereseivel, ekkor vesztették életüket. Nem lehet kizárni, hogy a veszteségeket egy pokolgép okozta, a terrorszervezet vezetői ugyanis arról nyilatkoztak, hogy egy ilyen fegyvert robbantottak fel izraeli katonák közelében, közelharcban pedig a kiválóan képzett Egoz valószínűleg jobban teljesít, mint a Hezbollah.

A Golán-dandár két felderítője, illetve egy harmadik százados egy másik incidensben vesztette életét, ezzel a halottak száma izraeli oldalon összesen nyolcra emelkedett.

Az IDF közleménye szerint az Egoz további öt tagja szenvedett súlyos sérüléseket a már említett tűzharcban, a Golán-dandártól pedig ketten, egy felderítő és egy szanitéc kapott komoly sebeket.

Captain Eitan Itzhak Oster, Captain Harel Etinger, Captain Itai Ariel Giat, Sergeant First Class Noam Barzilay, Sergeant First Class Or Mantzur, Sergeant First Class Nazaar Itkin, Staff Sergeant Almken Terefe and Staff Sergeant Ido Broyer, all fell during combat against Hezbollah pic.twitter.com/PYgTGyW8qZ