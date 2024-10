Őrült felvétel: lényegében az űrben lőhették ki Irán ballisztikus rakétáját

Kedden Irán mintegy 180 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre, ennek egy jelentős részét, bár nem az összeset az izraeli légvédelem, a szövetségesei hathatós segítségével sikeresen semlegesítette.

Az iráni támadásról rengeteg felvétel kering az interneten, mindközül az egyik legérdekesebb talán az a videó, amelyről több, alapvetően megbízható OSINT-fiók is azt nyilatkozta, hogy az Arrow-3 légvédelmi rakétarendszer bevetése látható (ez a felvétel korábban nem jelent meg a közösségi médiában, így nagy valószínűséggel a mostani támadás során készülhetett).

AZ izraeli elfogórakéta a föld külső légkörében, az exoszférában állította meg a ballisztikus rakéta támadását.

Footage of Israeli/US interceptors hitting Iranian ballistic missiles in space during last nights massive attack.Multiple exoatmospheric intercepts can be seen as bright purple bursts in the sky. pic.twitter.com/BpKzsdII6u