Elesett Ukrajna egyik legfontosabb védőbástyája – Most akkor mi lesz?

A gyorsan eszkalálódó közel-keleti események fényében viszonylag kevés szó esett arról, hogy Ukrajna elvesztette a donyecki védelmi rendszerének egyik legfontosabb elemét, Vuhledár várost; az orosz katonák majdnem két évnyi ostrom után bevették a települést. Vuhledár megszállása nemcsak levette a nyomást Mariupol térségéről és Donyeck városról, de szabaddá tette az utat Velika Novoszilka felé. Mivel északra, Pokrovszk térségében már most is gyorsan nyomulnak előre az orosz katonák, Donyeck megye déli és középső részében egyre drasztikusabb a helyzet, az ukrán haderőnek csodára van szüksége ahhoz, hogy hosszabb távon meg tudja tartani ezt a szektort.

Két év ostrom után elesett az ukrán erődváros

A Vuhledárért vívott küzdelem az egyik leghosszabb csata volt eddig az orosz-ukrán háborúban. Vlagyimir Putyin katonái először 2022 októberében vonultak fel a kisváros körül, aztán januárban minden erejükkel megrohanták a települést. Nagyjából 200-300 páncélozott jármű és 20-30 ezer katona ment neki az alig 14 ezer fős Vuhledárnak.

Ami ezután következett, az a háború egyik legarcpirítóbb orosz kudarca: élőben közvetítették az ukrán drónok, ahogy az orosz páncélosok libasorban próbálnak átvonulni az aknamezőkön, miközben az ukrán tüzérség tűpontos találatokkal tépi szét őket.

1-2 nap alatt konzervatívabb becslések szerint is több mint 80 orosz páncélos és több ezer orosz katona maradt ott a harcmezőn.

(Ukrajna hivatalosan 130 kilőtt páncélost és 5000 ellesett, sérült vagy fogságba esett orosz katonát jelentett.)

It seems that Putin has launched his

A 2023-as kudarc után az oroszok levonultak a város térségéből és a „vuhledározás” bevonult a háborús szlengbe, mint gúnyos szinonima az eszetlen frontális támadásra. Ezt követően hónapokig kisebb zavaróműveletekkel, folyamatos tüzérségi tűzzel és bombázással tartották fenn a nyomást a városon az oroszok.

Place: Vuhledar Date: ~24.09.2023 Coordinates: 47.780428, 37.244888 Description: The Russians bombed Ukrainian positions with FAB-500.

2024 őszére azonban nagyon sok minden megváltozott. Az ukrán haderő is túl volt egy sokkal nagyobb léptékű kudarcos ellentámadáson, az elhúzódó harcokban a motivált és jól képzett ukrán katonák elég nagy része elesett vagy megsérült. Emellett az ukrán hadvezetés úgy döntött, az elit rohamcsapatok és gépesített dandárok jobban kellenek egy Kurszk elleni látványos offenzívához, a Vuhledárt védő 72-es gépesített dandár lényegében magára maradt.

The suffering that the men of the 72nd Mechanized Brigade have gone thru defending Vuhledar for the past two years without relief is unimaginable . They are very brave men who should hold their heads high. They did their best.

Amikor az orosz hadsereg ismét megindult Vuhledár ellen idén augusztus végén, szinte borítékolható volt a katasztrófa: a 72-eseket 2022 februárja óta nem küldték eltávra és minőségi erősítés sem érkezett a régióba. Nem volt a térségben csapatlégvédelem, az összes környékbeli falut megszerezték az oroszok szeptemberben. Folyamatos orosz bombázások és tüzérségi tűz alatt tartották a várost a 72-esek majdnem két évig, aztán október 1-jén kivonultak a településről, mielőtt az orosz haderő teljesen bekerítette volna őket.

Vuhledár központjában most orosz zászló lobog, 1 év és 11 hónap ostrom után győztek Putyin katonái.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar.

Miért is olyan fontos Vuhledár?

Vuhledár egy 14 ezer fős bányászváros volt a háború előtt, első blikkre nem nevezhető sem túl nagynak, sem túl impozánsnak. A településnek ettől függetlenül fontos része volt 2014 óta az ukrán haderő műveleti tervezésében, mivel:

magaslati ponton fekszik , a Velika Novoszilkát és Novotrojckét összekötő T0509-es főúton, pont egy kereszteződés mellett,

, a Velika Novoszilkát és Novotrojckét összekötő T0509-es főúton, pont egy kereszteződés mellett, Donyeck várostól 40, Mariupoltól kicsit kevesebb, mint 70 kilométerre található, így rövid hatótávolságú tüzérségi rendszerekkel támadni lehet innen a két települést összekötő H20-as főutat, nagy hatótávolságú fegyverekkel pedig akár a két város területét is,

így rövid hatótávolságú tüzérségi rendszerekkel nagy hatótávolságú fegyverekkel pedig akár a két város területét is, az ukrán haderő 2014 óta készül a település védelmére, annak ellenére, hogy 2022-ig nem került a város orosz támadás alá. Nem kizárt, hogy Avgyijivka mellett Vuhledár is fontos szerepet játszott volna egy olyan esetleges offenzívában, melynek előbb-utóbb célja lett volna visszavenni Donyeck várost, ha az orosz hadsereg nem indítja meg a 2022-es inváziót.

Így tehát, ha az oroszok békén hagyták volna Vuhledárt, a városból az ukrán tüzérség le tudta volna tartani az orosz logisztikai útvonalakat, akadályozni tudta volna Mariupol és Donyeck összeköttetését, és az Azovi-tenger mentén haladó utánpótlást, illetve be tudta volna védeni Velika Novoszilkát az elkerülhetetlenül közelgő orosz támadástól.

Vuhledár tüske volt az orosz hadvezetés szemében, most, hogy ezt kiszedték, lényegesen könnyebb lesz Donyeck déli részét bekebelezni. Szintén lényeges szempont, hogy az a több száz orosz páncélos, tüzérségi eszköz, illetve több ezer katona, melyet eddig az kötött le, hogy bevegyék Vuhledárt, most más ukrán települések felé fog tudni tovább nyomulni.

Mi lesz most?

Vuhledar, a city that no longer exists. Russia has been trying to capture it since March 2022, reducing it to rubble over 2.5 years. This is the real Russiaand this is what delays in decision-making lead to

Az orosz haderő most megtisztítja Vuhledárt, felszámolják a csapdákat, hatástalanítják a fel nem robbant bombákat, felállítják a megfelelő kommunikációs központokat és művelettámogató eszközöket. Begyűjtik a hátrahagyott technikát, transzferálják a hadifoglyokat. Ha szerencséjük van, az ostrom első vonalában harcoló csapatokat haza is küldik egy kicsit pihenni. Egy kis idő biztos kell majd ahhoz, hogy Vuhledár fontos orosz műveleti központtá váljon fontos ukrán műveleti központból.

Az is igaz, hogy Vuhledár egy ideje állandó orosz ostrom alatt volt, így nem tudta teljesen betölteni azt a fontos szerepet, melyet az ukrán hadvezetés szánt neki (ezt fent fejtettük ki) és valószínűleg helytálló az a következtetés is, hogy a város bukása rövid távon nem lesz jelentős hatással lesz a donbaszi harcokra (erre a konklúzióra jutott például az Institute for the Study of War két napja).

Ettől függetlenül a háborús térképeken már látható az, hogy az orosz haderő elkezdte áthelyezni a szektorban a hangsúlyt más településekre: északabbra Kurahivka, Kurahove, Bohojavlenka heves ostrom alatt áll. Ha mást nem is, a vuhledári offenzívát támogató tüzérségi és légi képesség most már felszabadul ahhoz, hogy ezeket a műveleteket támogassák.

Ukrainian defense forces have withdrawn from Vuhledar, - Khortytsa operative command

Hosszabb távon pedig szinte biztosra vehető, hogy az orosz haderő megtámadja Velika Novoszilkát, azt a kisvárost, amely fontos hídfőállás volt az ukrán haderő számára a 2023-as nyári offenzíva során. Ha ez a város is elesik (ez alighanem leghamarabb is 2024 végére, 2025 elejére lesz reális),

minden olyan ukrán település, amely Pokrovszktól délre található Donyeck megyében, extrém nehéz helyzetben lesz, hiszen a nyugati irányt kivéve minden oldalról orosz csapatok fogják őket körülölelni.

Korai lenne még kijelenteni, hogy Donyeck megye végveszélybe került, hiszen a központot, Kramatorszkot és Szlovjanszkot még távolról sem érték el az oroszok. A stratégiai helyzet azonban nagyon csúnyán néz ki Kijev számára; jelenleg igencsak nehéz elképzelni olyan műveleti tervet, amely stabilizálni tudja a megye déli részét és meg tudja gátolni, hogy minden Pokrovszktól délre eső település rövid időn belül orosz kézre kerüljön.

Bár az ukrán hadvezetés egyértelműen és mereven elzárkózik attól, hogy területet adjon át Oroszországnak, egyre inkább úgy tűnik, hogy kevesebb erőforrást hajlandók áldozni a Donbasz védelmére. Persze, Kramatorszk és Szlovjanszk térségében továbbra is öldöklő harcok várhatók, de jól látható, hogy az ukrán műveleti tervezés súlypontja teljes mértékben átkerült északra, Harkiv megyébe és Oroszország Kurszk megyéjébe, illetve délen Zaporizzsja megyébe. Csak találgatni lehet arról, hogy igazak-e azok a pletykák, melyek szerint a novemberi "békekonferencia" közeledtével mégsem zárkózna el olyan mereven Kijev attól, hogy az agresszor állammal valamilyen kompromisszumos megoldásról tárgyaljon.

Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images