Évezredek óta nem tapasztalt csillagászati jelenség készülődik, amely szabad szemmel is látható lesz

Gregory Brown, a Greenwichi Királyi Csillagvizsgáló csillagásza szerint az üstökös feltehetően a Naprendszer legkülsőbb tartományából, a Neptunusz pályáján túl található Oort-felhőből származik.

Ez az a hatalmas, nagyjából gömb alakú régió a Nap körül, amely a Naprendszer kialakulásának idejéről származó jeges maradványokat tartalmazza.

- magyarázta a szakember.

Az üstökös várhatóan október 13-án közelíti meg legjobban a Földet, miután szeptember végén elhaladt a Nap mellett. Brown szerint azonban a legfényesebb időszak október 9-e körül várható, ugyanis ekkor jár majd éppen a Nap és a Föld között. A megfigyelésre legalkalmasabb időpontok ezért néhány nappal ez előtt és után lesznek.

A szabad szemmel látható üstökösök már így is elég ritkák, és ez a mostani a legfényesebbek között lehet, amit az elmúlt évtizedekben láttunk. Szóval mindenképpen érdemes megnézni

- mondta Brown a rendkívül ritka jelenségről.

A szakértő szerint jelenleg kora reggel, napfelkelte előtt keletre, a Szextáns csillagkép felé kell nézni az üstökös megpillantásához. Október 13-tól azonban már késő este, napnyugta után, nyugatra, az Ökörhajcsár csillagkép irányában lesz érdemes keresni.

Az egyes - leginkább déli - régiókból már jelenleg is jól látható üstökösről már több hobbicsillagász is készített felvételeket.

One more shot from C/2023 A3 (TsuchinshanATLAS) from Australia. After plate solving the stellar area I'm measuring the tail at 8-9 degrees long.Behind the scenes video of the photoshoot here : 7 x 10s / F4.5 / ISO 1600 ~ 100mm Canon 6D Mk II. https://t.co/FgHwchCSqN