Friss térkép érkezett Ukrajnáról: ennek nagyon nem fog örülni Oroszország

Egy év alatt alig változott a frontvonal az orosz-ukrán háborúban, ráadásul Moszkva területi nyereségeit pedig majdhogynem ellensúlyozza az ukrán területi nyereség Oroszország területén – legalábbis négyzetkilométerek tekintetében.

Az alábbi térkép vázlatosan mutatja be az elmúlt egy év területi változásait az orosz-ukrán háborúban. Jól látható rajta, hogy bár Oroszország lendületben, a megtámadott államnak csak kis szeletét sikerült így is elfoglalnia.

Here is how much Russia advanced in one year - 2023-2024.For a country of their military might, it's nothing.For Ukraine, it's thousands of lives lost heroically protecting Ukrainian Freedom so that war is somewhat contained.No conclusions, just facts. pic.twitter.com/GrZITBo5NN