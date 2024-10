Akcióban a világ egyik legnagyobb hadihajója: Peking kényes területen fitogtatja az erejét

A japán védelmi minisztérium közölte, hogy a négy rombolóval és egy gyors harci támogató hajóval kísért kínai Liaoning repülőgép-hordozó a Celebesz-tenger felé tart. A szigetország katonai vezérkara szerint a világ egyik legnagyobb hadihajója még szeptember második felében kezdte meg a küldetését, azóta a Fülöp-szigetek térségében hajózik. A legfrissebb információk szerint dél felé halad, éppen Mindanaótól délkeletre szeli a vizeket. A fél hónapja tartó mozgás során először Japán közelében haladt el a csoport. A jelentések szerint akkor minden eddiginél közelebb haladt el a Tokió ellenőrzése alatt álló Okinotori területe mellett.

Recently s aircraft carrier Liaoning (CV16) deployed to the Western Pacific for training, this image shows its operational area along with key observations, the vessel is likely headed to the South China Sea now after completing nearly 630 successful sorties #China