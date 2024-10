Tiszavirág-életű volt Ukrajna meglepetésszerű ellentámadása, pedig a rettegett elitdandárt küldték a helyzet megfordítására

Julian Röpcke, német OSINT-elemző friss, geolokált harctéri felvételek alapján megállapította: ismét kiszorultak az ukrán fegyveres erők Njú Jork városából. Az általa elemzett felvételeken ugyanis a várostól északra vették fel a harcot a frissen érkező orosz erőkkel.

After an intermediate Ukrainian counterattack, the Russian invasion army consolidated its control of Niu-York. Ukrainian forces are defending north of it. #NewsMap