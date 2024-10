Váratlan páros: Kamala Harris meglepő személlyel kampányolt Donald Trump ellen

A demokrata párti Kamala Harris tegnap a korábbi republikánus elnök, George W. Bush alelnökének, Dick Cheney-nek a lányával lépett színpadra Wisconsinban, amely a győzelemhez kulcsfontosságú billegő államnak számít. A helyszínválasztás másik oka, hogy Ripon települését az amerikai történetírás a Republikánus Párt szülőhelyeként ismeri el.

Lehet, hogy néhány dologban nem értünk egyet, de összeköt bennünket a másik dolog, ami nekünk, amerikaiaknak mindennél fontosabb, és ez az alkotmányunk iránti kötelességtudatunk, valamint ennek a nagyszerű nemzetnek a csodálatosságába és áldásába vetett hitünk

- jelentette ki Liz Cheney korábbi wyomingi alsóházi képviselő Kamala Harris demokrata elnökjelöltet bemutatva. Cheney arra kérte a választókat, "álljanak ki az igazság mellett," és "utasítsák el Donald Trump elvetemült kegyetlenségét."

.: January 6 shows us that there is not an ounce of compassion in Donald Trump. He is petty, he is vindictive, and he is cruel. And Donald Trump is not fit to lead this good and great nation @Liz_Cheney

A Reuters szerint a magát Ronald Reagan-féle konzervatívként leíró Cheney azon élcelődött, ő már azelőtt republikánus volt, hogy Donald Trump önbarnító spray-t használt volna.

Január 6-a azt mutatja nekünk, hogy Donald Trumpban egy cseppnyi együttérzés sincs. Kicsinyes, bosszúálló és kegyetlen. És Donald Trump nem alkalmas arra, hogy vezesse ezt a jó és nagyszerű nemzetet

- tette hozzá Cheney, aki

apjával egyetemben pár hete jelentette be, hogy a demokrata elnökjelöltre fognak voksolni idén.

A republikánusok és független szavazók megszólítására mostani kampánygyűlésén is nagy hangsúlyt fektető Harris Cheney-ről beszélve úgy szólt, "lehet, hogy nem minden kérdésben értünk egyet", de egy "egészséges kétpártrendszerhez" visszatérve "élénk vitákat fogunk folytatni."

Komolyan veszem azt az ígéretemet, miszerint minden amerikai elnöke leszek

- szögezte le Harris.

Vice President Harris: If people across our nation are willing to do what Liz is doing to stand up for our democracy, then, together, we can chart a New Way Forward. Not as members of any one party, but as Americans pic.twitter.com/Gr6Jp2OzHA