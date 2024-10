Videó: szétbombázzák az oroszok Ukrajna fontos bástyáját

A Vodjanétól és Vuhledártól is három-három kilométerre fekvő szénbánya volt a két bányászváros eleste után az ukránok előre tolt megfigyelőállása, egy friss videó alapján azonban nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok szétbombázták az erődítést.

This is mine#3, each 3 km north of Vuhledar & west of Vodiane.It is the current most southeastern Ukrainian defense position in Donbas.It is getting flattened by Russian air strikes.Under current conditions (no air defense), UKR will lose everything also with 2M soldiers. pic.twitter.com/VZXMmQY4Xw