Ekkora lenne a baj Ukrajnában? - Őrült módszerrel próbálnak lőszerre szert tenni

Úgy néz ki, nemcsak a légvédelem és a tüzérség küzd lőszerhiánnyal az ukrajnai frontokon, hanem a drónpilóták is.

Az X-en megjelent videón például elektromos kerti fűrésszel próbálnak meg kinyitni egy orosz FAB-500-as bombát.

With a severe shortage of high explosive for drone munitions, Ukrainian soldiers are having to utilize Russian unexploded ordnance.Here a reciprocating saw starts to cut open a FAB aerial bomb. pic.twitter.com/LfsYpCHsFH