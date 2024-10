Elképesztő videó: lángtenger söpört végig az orosz olajterminálon

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjjel 21 ukrán drónt semmisítettek meg a levegőben, ebből 12 darabot a Krím felett. A felvételek alapján azonban úgy tűnik, néhány drón keresztüljutott a légvédelmen, és alapos károkat okozott.

Az alábbi felvételt egy drón készítette, jól látható rajta, hogy a terminál több helyen is kigyulladt, a drónfelvételen 2-3 becsapódási pont is azonosítható.

Itt, a másik felvételen látszik, hogy még nappal is lángolt a terminál, egész éjszaka nem tudták eloltani a tüzeket:

