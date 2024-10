Hatalmas lángok csaptak fel az orosz haditengerészet egyik kulcskikötőjében: vészhelyzetet kellett hirdetni

Az találatot később az oroszok is elismerték, és hozzátettek, hogy egy olajraktár kapott lángra, emiatt vészhelyzetet kellett hirdetni. Oleg Krjucskov a megszállt Krím vezetője szintén beszámolt az esetről és hozzátette, hogy emberi áldozatot nem követelt az eset. A helyiek elmondásai szerint először robbanásokat hallottak, ezt követően csaptak a magasba a lángok.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine confirmed a successful strike on the Feodosia oil terminal, the largest in Crimea for handling fuel used to supply the Russian army. The fire has led to a municipal-level emergency situation. Two streets are closed as the fire pic.twitter.com/D2oKHtryKb