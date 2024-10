Videó: alaposan feltuningolták az ukrán fronton harcoló Abrams tankokat

Az ukrán haderő összesen 31 amerikai M1A1 Abrams harckocsit kapott az Egyesült Államoktól tavaly, a páncélosok közel fele elveszett a Pokrovszk-Avgyijivka között dúló harcokban. Az amerikai technikával főleg drónok és páncéltörő rakéták végeztek.

Az ukrán haderő több túlélőképesség-fejlesztési újítást is végrehajtott az amerikai harckocsikon:

az Abramsek kaptak Kontakt-1-es reaktív páncélzatot, drónelhárító ketrecet és elektronikus harcászati zavaróberendezést is.

A fejlesztésekről videót tett ki a harckocsikat használó 47-es gépesített dandár.

Improved AFU Abrams - standard anti-drone folding shield and installation of Kontakt-1 on areas uncovered by ARAT, including the roof and gunner sight + ECM. Also on the footage is another variant of Metinvest's upper projection protection. pic.twitter.com/jdawvU5FWa