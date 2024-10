Irtózatosan kiélezett a harc a Fehér Házért: Trump vagy Harris áll nyerésre egy hónappal a választás előtt?

Egyszóval Kamala Harris és Donald Trump egy hónapon belül esedékes párharca olyannyira célfotón múlhat, hogy akár 2016-ot és 2020-at is lepipálhatja e tekintetben. De vajon mennyit tanultak a közvélemény-kutatók a korábbi kudarcokból, és

mennyire bízhatunk az előbb taglalt adatokban?

Miközben 2000-ben csupán 29 országosan aktív közvélemény-kutatócég működött az Egyesült Államokban, 2022-re megduplázódott a számuk. De a több piaci szereplő nem járt azonnali és szembetűnő minőségjavulással, a közvélemény-kutatásnak (és az ezt a drága mulatságot finanszírozni hajlandóknak) is vannak határai. Ráadásul az új szereplők nagy része kizárólag az olcsóbb, ám gyerekcipőben járó "online opt-in" módszert használja, amely során bárki jelentkezhet a kitöltésre.

Az amerikai közvéleményt – és az annak szondázásával foglalkozó iparágat – talán a nyolc évvel ezelőtti választás rázta meg leginkább az elmúlt pár évtizedben, hiszen a felmérések eredményeit összegző aggregátorok és az előrejelző modellek többsége Hillary Clinton győzelmét jelezte előre. A New York Times prognózisa például a választás napján 85%-os esélyt adott Clinton diadalára, de kettő másik 99%-ra tette ugyanezt. A győzedelmeskedő Donald Trump támogatottságát azonban durván alábecsülték a pollok, elsősorban a fehér, főiskolai végzettség nélküli szavazók körében.

Fontos leszögezni azonban, hogy a valószínűségszámításra alapuló modellek természetüknél fogva csalóka képet adhatnak a verseny állásáról. A legtöbb ugyanis az akkor mért választói preferenciákon túl rengeteg más befolyásoló tényezőt figyelembe vesz (korábbi választói tendenciák és azok összefüggései, várható részvétel, az elektori rendszer sajátosságai stb.), a százalékban számszerűsített előrejelzésüket pedig sokan készpénznek veszik, netalántán a jelöltek várható szavazatarányával tévesztik össze. Ezzel szemben csupán arról van szó, hogy a modell 100 lehetőnek vélt kimeneteléből hányat nyerne az egyik vagy másik jelölt.

Todays update. Back to a typical Saturday without a lot of interesting polling. It's a really close race and the forecast remains extremely stable. https://t.co/vsGVG18HHI

A sima aggregátorok, mint a RealClearPolling például, ezzel ellentétben mindössze a legfrissebb pollok adatait átlagolja (anélkül, hogy súlyozná azokat a korábbi pontosság alapján), és nem veszi figyelembe a választási küzdelem "fundamentumait", azaz a politikai, társadalmi és gazdasági környezet mutatóit – ahogy azt a FiveThirtyEight, a Silver Bulletin vagy az Economist modellje teszi, ám ezek is rendelkeznek egy fapados, súlyozott pollokra épülő összesítővel.

A közvélemény-kutatások az előrejelző modellektől eltérően a jelen állapotot, azaz az adatfelvétel idején mért helyzetet tükrözik, nem a jövőt, ezért így is kell értelmeznünk őket.

2016-ban például a választás hetéig bizonytalan voksolók közül többen húzták végül Trump mellé az ikszet, amit a többnapos átfutási idővel rendelkező pollok nehezen adtak vissza.

Ezenkívül a Politico cikke aláhúzza, hogy a valószínűségszámításra alapuló modellek további hátránya, hogy a nyerésre álló oldalon feltehetőleg csökkenti a voksolási hajlandóságot, ami a lefutottnak tekintett Clinton–Trump-párharcot is befolyásolhatta.

Mindezt figyelembe véve meglepő, hogy Clinton országos támogatottságát 2016-ban mindössze 1,3 százalékponttal becsülték túl az Amerikai Közvélemény-kutatók Szövetsége (AAPOR) szerint, Joe Bidennek viszont 2020-ban a valósnál 3,9 százalékponttal magasabb szavazatarányt mértek. Mindkét érték egyébként egy sztenderd poll hibahatárán belülinek tekinthető, a FiveThirtyEight pedig úgy számolt,

1998 óta 4,3 pont volt a felmérések átlagos eltérése az eredménytől, azaz a harris–trump-párharc valóban bárhogy alakulhat még.

Ennek ellenére sokak számára 2016-ban fájdalmasabb volt a koppanás, mint 2020-ban, hiszen akkor a feltételezettnél szorosabb országos befutó miatt megfordult a győztes kiléte az elektori kollégiumban, még ha Clinton el is nyerte a szavazattöbbséget országosan (Legjobban talán a demokraták által biztosnak hitt Wisconsint nézték be a pollok: ott az RCP átlagosan 6,5 pontos előnyt mutatott Clinton számára a legvégén, de a többi rozsdaövezeti csatatérrel együtt Trump zsebelte be, 0,7 pontot verve a korábbi külügyminiszterre, New York-i szenátorra és first ladyre.)

Ám nem mindig a demokratákat becsülik túl a kutatások.

A "kedvezményezett" szerepe gyakran cserélődik: 2012-ben a republikánus elnökjelölt, Mitt Romney szavazatarányát tették a valósnál 2,4 ponttal magasabbra, míg a 2022-es kongresszusi félidős választásokon nagyjából pontos képet adtak a pollok. A FiveThirtyEight szerint

a közvélemény-kutatások pontosabbak voltak 2022-ben, mint legalább 1998 óta bármelyik ciklusban, és szinte semmilyen elfogultságot nem mutattak egyik párt irányába sem.

Ahogy a CNN adatelemzője, Harry Enten kiemelte, ha a felmérések a 2020-as mértékben és irányban tévednek, akkor idén Donald Trump tarolhat az összes billegő államban, viszont, ha a két évvel ezelőtti eltérést vesszük figyelembe, akkor Kamala Harris számíthat földcsuszamlásszerű győzelemre.

This race is TIGHT: within 2 points in all 7 critical battlegrounds. Harris barely wins if the result matches the polls. But Trump crushes Harris & wins all the key states with a 2020 like poll miss. Harris, though, crushes Trump & wins all of them with a 2022 like poll miss. pic.twitter.com/b3ZJlbRI0w