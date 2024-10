Masszív erősítés érkezett a frontra: a legmodernebb páncélosokat kapták meg az orosz katonák

A páncélosokat a Kurganmaszavod üzemében gyártották, fel vannak szerelve kiegészítő páncélzattal és drónok elleni védőketreccel is – írják. A gépek kaptak

Nakidka típusú radarelnyelő védelmet is, amely a páncéltörő rakéták célkereső képességét hivatott gyengíteni.

Azt nem tudni, az orosz katonák pontosan mennyi lövészpáncélost kaptak. A transzferről készült felvételeken sem látható a pontos mennyiség, a gépeket olyan szögből videózták, hogy csak 2-3 gép látható egyszerre.

