Aggasztó térkép érkezett Ukrajnáról: nincs olyan pont, ahol ne az oroszok törnének előre

Közzétette az egyik legmegbízhatóbb OSINT-fiók, a War Mapper a heti térképfrissítését, amelyen jól látszik, több helyen is kisebb-nagyobb sikereket mutat fel az orosz haderő, Putyin katonái feltartóztathatatlanul törnek előre.

A legjelentősebb változásként továbbra is a dél-donyecki Vuhledár eleste van feltüntetve, ugyanakkor ezzel nem állt meg a térségben vezetett orosz offenzíva: az orosz haderő megközelítette Katerinivkát és Zolotya Nivát is, utóbbi településről azt is állítják, teljesen Putyin katonái ellenőrzik.

Ukraine update:Last week, Russian forces took full control of Vuhledar. They have also taken positions south of Keterynivka and advanced into Zolota Nyva.(1/8) pic.twitter.com/YcK8uYr81L — War (Mapper) October 9, 2024

Zaporizzsja régióban is, Kamjanszkénál keltek át orosz csapatok egy kiszáradt folyótorkolaton, és megvetették a lábukat a település északnyugati részénél. Kupjanszk térségében, a korábban elfoglalt Piscsanétól északra, mintegy 4-5 kilométeres mélységben nyomultak előre. Egyes információk szerint már a (másik) Piscsane déli határánál járnak.

Russia has expanded control to the north of Pishchane, with Ukrainian forces likely withdrawing from positions to the east as Russian troops approach their positions west of Kyslivka.(3/8) pic.twitter.com/0pWtYyI1RN — War (Mapper) October 9, 2024

A pokrovszki térségben is több ponton, ha lassan is, de teret nyernek az orosz csapatok. A luhanszki Makijivka térségében még súlyosabb a helyzet. A frissen orosz kézre került településtől délre nyomultak előre az orosz erők, míg ugyanezen szektorban,

keletről 10 kilométert (!) előrenyomulva betörtek Nevszkébe is.

Russia has advanced toward Myrnohrad, breaking through one of the last major defensive lines before the town.(5/8) pic.twitter.com/p6gPzJHyQ5 — War (Mapper) October 9, 2024

Az avgyijivkai szektorban sem Ukrajnának áll a zászló: az Ukrajinszkból kitörő orosz csapatok benyomultak a szomszédos falvakba, ostrom alatt áll Cukurine és Hirnik is. A Hirnik-Krasznohorivka-Kurahove háromszög közötti ukrán területet immáron három irányból fenyegeti Moszkva, ami valószínűleg a terület harc nélküli feladásával, és ukrán visszavonulással érhet véget.

Russian forces have pushed out from Ukrainsk westward and towards Hirnyk. They have also advanced further south securing new positions in Maksymilianivka as well as reaching the Kurakhivske reservoir.(6/8) pic.twitter.com/2Sfo83mb0Q — War (Mapper) October 9, 2024

A torecki szektorban Njú Jork és Zalizne közötti szűk térséget elfoglalták Putyin katonái, ráadásul betörtek Toreckbe, és megközelítették a Toreck mögött elhelyezkedő Petrivka település déli területeit is.

Russian troops have additional gained ground inside Toretsk and launched attacks northwest from Niu-York.(8/8) pic.twitter.com/D4mQyxjKKs — War (Mapper) October 9, 2024

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images