Iszkander-rakétával vették célba Amerika legjobb légvédelmi rendszerét – Videón a támadás

A jelentéshez felvételt is mellékeltek, a képsorokon valóban látható valamilyen légvédelmi rendszer, amely találatot kap, de nem lehet kétséget kizáróan megerősíteni ezek alapján, hogy valóban egy Patriotot találtak el.

Iskander strikes on a Ukranian air defense battery, claimed to be Patriot. Approximate position: 48.346890, 34.820855 @GeoConfirmed