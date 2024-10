Videón a tűpontos találat: Hawk rakéta lőtte le Oroszország rettegett fegyverét

Az MIM-23 Hawk egy amerikai légvédelmi rakétarendszer, az 1960-as években kezdték el szolgálatba állítani a fegyvert a NATO-n belül. Ukrajna valamikor 2022 végén, 2023 elején kapta meg az első Hawkokat, sajtóhírek szerint Spanyolország küldte őket a megtámadott országnak, de elég kevés felvételt lehetett látni eddig a rendszerek működéséről.

Most friss videó jött, melyen az látható:

a Hawkok igenis aktívak, ezeken a képsorokon egy orosz Geran / Sahed drónt lő le egy ilyen rakéta.

Central Ukraine, a Ukrainian HAWK surface to air missile leaps out into the night sky, slamming into a Russian Shahed-136 attack drone.Most HAWKs given to Ukraine are Cold War veterans, finally engaging Russian aircraft after decades of waiting. pic.twitter.com/bIzJXUKJSK