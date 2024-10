Cseles módszerrel gyártanak lőszert az ukránok a legjobb fegyverükhöz, de van ezzel egy probléma

A valószínűleg eredetileg a Telegramon megjelenő felvételen az látható, amint az ukrán katonák hatástalanított orosz RGN kézigránátokat szerelnek szét annak érdekében, hogy kinyerjék belőlük az A-IX-1 robbanószert.

Disgraced Russian RGN hand grenades are broken up to recover the hexogen high explosive content for drone munitions. https://t.co/m1DHjTCg5y