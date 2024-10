Hullanak a sztárfegyverek, harmadik ország csatlakozhat be a háborúba - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

A különféle harci drónok az ukrán arzenál minden kétséget kizárólag legnépszerűbb fegyverei közé tartoznak. Az olcsó eszközök ellen nagyon nehéz védekezni, bizonyos esetekben pedig modernebb harckocsikat is ki tudnak ütni. Egy interneten megjelenő videóból az is kiderült, hogyan gyártanak hozzájuk lőszert, ez viszont bármilyen cseles is, elég szomorú állapotokat jelez.