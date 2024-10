Nagyon súlyos dologgal vádolják Ukrajnát: tiltott amerikai fegyvereket használtak volna Oroszország megtámadására?

Az orosz Mash fotókat is közzétett, amelyeken állítólag egy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú drón roncsai láthatók, amelyet a légibázis közelében lőttek le.

Ugyanakkor a pilóta nélküli repülőgép típusának meghatározásánál már ellentmondások fedezhetőek fel az orosz közlésekben. A Mash szerint a roncsok egy PD-2-es (People's Drone) drónhoz tartoznak, ugyanakkor ezt a rendszert az Ukrspecsystems cég fejlesztette ki és gyártja Ukrajnában. A gyártási licenszet ugyan értékesítették, de azt is csak a a tarnowi székhelyű lengyel ALS Systems (Air Land Sea Systems) fegyvergyártó vállalatnak, 2024-ben.

Jelenleg nincs ismert kapcsolat a PD-2 drón és az Amerikai Egyesült Államok között.

A támadással kapcsolatban Murat Kumpilov, a régió vezetője a Telegramon közölte, hogy Rodnyikovij-t evakuálni kellett, miután a településre hullott drón miatt tűz keletkezett. Kumpilov hangsúlyozta, hogy a támadás fő célpontja Majkop város külvárosa volt, ahol a légibázis is található. A közlemény szerint a támadásnak nem voltak áldozata.

A légibázis meg nem erősített információk szerint L-39-es kiképzőrepülőgépeknek,

illetve Szu-34-es vadászbombázóknak ad otthont, légvonalban mintegy 600 kilométerre található Ukrajnától.

Ukrainian drone strikes targeted the Khanskaya Air Base located near Maykop in Adygea Republic, southern Russia, tonight.Khanskaya is a home-base of the 272nd Training Aviation Base (в/ч 55661), operating L-39 single-engine jets.Russian air defenses attempted to repel the pic.twitter.com/4yETTV2Gtl