Az évszázad vihara az interneten is megmutatta magát

Portfolio 2024. október 11. 18:00

A 2024-es hurrikánszezon alatt már több rendkívül erős vihar is pusztított az Atlanti-térségben. Csütörtök hajnalban több mint 140 kilométer/órás széllökésekkel érkezett meg Florida partjaihoz a korábban még 5-ös erősségűként számon tartott Milton hurrikán, amelyet már most az évszázad legerősebb trópusi viharaként emlegetnek. A valamivel gyengébb Kirk hurrikán pedig a héten Nyugat-Európa partjait is elérte. A Google Trends adataira támaszkodva megnéztük, mennyire mozgatták meg azt internetezőket az idei hurrikánszezon legerősebb hurrikánjai.