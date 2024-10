Orosz fogságban vesztette életét az ukrán újságírónő, épp mielőtt fogolycserével szabadulhatott volna

Csütörtökön érkezett a hír, hogy életét vesztette Viktorija Roscsina szabadúszó újságírónő, aki többek között a Szabad Európának és az Ukrajinszka Pravdának is tudósított az orosz–ukrán háborúkról.

Roscsina tavaly augusztusban tűnt el, amikor Oroszországon keresztül az oroszok által megszállt területekre ment riportot készíteni. Édesapja idén áprilisban kapott levelet az orosz védelmi minisztériumtól, miszerint az orosz hatóságok letartóztatták.

Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője szerint

Roscsina fogolycserével szabadulhatott volna a közeljövőben.

A fiatal újságírónőt egyszer már letartóztatta az orosz FSZB, mikor Bergyanszkból Mariupol irányába tartott a háború kezdetén, 2022 márciusában. Akkor tíz napig tartották fogságban, és csak úgy engedték szabadon, hogy közzétett egy videót, amelyben azt mondta, az orosz erők megmentették az életét.

Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint az ukrán főügyészség pénteken a Roscsina eltűnése ügyében indított bűnügyi eljárást átminősítette előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság és háborús bűn elkövetésére.

Roscsina halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok. A Médiakezdeményezés az Emberi Jogokért nevű ukrán civil szervezet szerint az oroszok egy olyan fogolytáborban tartották fogva, ahol mindennaposak a kínzások.

Today, I learned the terrible news. Our colleague, journalist Victoria Roshchyna, died in Russian captivity. I have a question. What did they do with her? What could have been done to a young girl to make her die? I call on all journalistic organizations from different pic.twitter.com/NxpNE4U4HD