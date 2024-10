Özönlenek az orosz katonák Kurszkba, újabb offenzívát indíthat Kijev – Ukrajnai háborús híreink pénteken

2024 szeptembere volt az eddigi leghalálosabb hónap az orosz haderő számára, ezzel pedig egy fontos lélektani határt is átlépett Moszkva háborús összvesztesége. Egy amerikai védelmi tisztviselő szerint már elérte a 600 ezret az orosz hadsereg összes vesztesége a háború eleje óta – számolt be a Defense One.