Rekordnagyságú EU-segély érkezik a Kreml által kiszemelt európai országba

Az Európai Unió rekordnagyságú, 1,8 milliárd eurós segélycsomagot nyújt az uniós tagjelölt Moldovának - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a volt szovjet köztársaságban tett csütörtöki látogatásán.

Az Európai Bizottság elnöke kifejtette: Moldova 2025 és 2027 között 1,8 milliárd eurót (721 milliárd forintot meghaladó összeget) kapna "számos projekt" finanszírozására, többek között iskolák felújítására, két új kórház építésére, közutak javítására, és olyan villamosenergia-rendszert érintő beruházásokra, amelyek lehetővé tennék Moldova bekapcsolódását az európai hálózatba.

Von der Leyen mérföldkőnek nevezte az október 20-i moldovai elnökválasztást, és kiemelte:

az önök szuverén döntésétől függ, hogy mi fog történni az országukban, és ebbe a folyamatba senki sem avatkozhat bele.

Az Európai Bizottság csütörtöki közleményében "Moldova 1991-es függetlenné válása óta a legnagyobb uniós pénzügyi támogatási csomagnak" nevezte a támogatást.

Maia Sandu, Moldova EU-párti államfője - aki többször is Moldova belügyeibe való beavatkozással vádolta meg a moszkvai vezetést - köszönetet mondott az Európai Bizottság elnökének a jelentős támogatásért, és hozzátette, hogy az EU-hoz való közeledés kézzelfogható előnyökkel jár a moldovai állampolgárok számára.

Az EU tagállamai szerdán este szankciók bevezetéséről döntöttek öt személy és egy szervezet ellen a közelgő moldovai elnökválasztás előtti orosz destabilizációra hivatkozva - közölték diplomaták. A javasolt uniós szankciókat várhatóan az uniós külügyminiszterek hétfői luxembourgi ülésén hagyják jóvá hivatalosan.

Az Európai Unió 2023 áprilisa óta már 11 személyt és egy szervezetet sújtott szankciókkal Moldova destabilizálása miatt, köztük a szökésben lévő Ilan Shor oroszbarát üzletembert és politikust. Shor egy Telegramon közzétett írásban bírálta a szankciókat, és azzal vádolta meg az EU-t, hogy "nyíltan és szégyentelenül beavatkozik a moldovai politikába", és "Moldovából egy engedelmes bábot akar csinálni".

Júniusban az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada arra figyelmeztetett, hogy Oroszország összeesküvést tervez a moldovai elnökválasztás befolyásolására és tüntetések szítására abban az esetben, ha nem egy oroszbarát jelölt győzne a megmérettetésen.

Ahogyan arról a Politico alapján korábban beszámoltunk, a moldovai rendőrfőnök, Viorel Cernăuțeanu szerint Oroszország 15 millió dollárt juttatott több mint 130 ezer állampolgár számlájára, hogy megvesztegetéssel befolyásolja őket, és EU-ellenes voksra bírja. Szintén megírtuk, hogy az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzései szerint figyelemreméltó fordulat állt be a Kreml Moldovával kapcsolatos retorikájában, amely arra utal, hogy Moszkva Moldova egésze felett ellenőrzést akar szerezni, nem csak egyes régiói (Dnyeszter Menti Köztársaság, Gagauzia) felett. Nyáron robbant továbbá a botrány, miszerint Igor Gorgan, a moldovai hadsereg előző vezérkari főnöke Bizalmas információkat adott át az orosz katonai hírszerzésnek. Gorgan állítólag nem csupán Moldova belügyeiről, hanem az Ukrajnába irányított fegyverszállítmányokról is jelentett Moszkvának.

