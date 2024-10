Versenyt futnak az idővel az oroszok: hamarosan itt lesz újra a raszputyica

Az ősz beköszöntével újra elkezdték várni a harcoló felek a frontvonalon már jól ismert jelenséget, a raszputyicát. Ez azt jelenti, hogy az őszi nedvesebb időjárás következtében a talaj felázik, sártengerré változik a front emiatt pedig szinte lehetetlen támadó hadműveletet indítani ebben az időszakban. A sáros periódus október közepétől-végétől tart egészen tavaszig, akár még áprilisban is keresztülhúzhatja a manőverezési terveket. A raszputyica egyelőre nem érkezett meg a frontra, de ez már csak idő kérdése, az oroszoknak pedig igyekezniük kell, ha még a sártenger előtt el akarja érni a céljait.

Egyszerre több szektorban is nyomulnak előre az oroszok, Torecknél már a város közepén járnak, körülbelül a település fele már orosz kézen van. Pesszimistán nyilatkoznak róla a megszólaltatott ukrán védők is, nem hiszik, hogy sokáig képesek lesznek megtartani pozícióikat. Ennek egyik oka, hogy komoly emberhiányt tapasztalnak.

A helyzet nagyon rossz, és ha a parancsnokságunk nem küld oda tartalékokat a közeljövőben, akkor a helyzet nagyon nehéz, ha nem katasztrofális lesz

– mondta Mihajlo Zsiruhov ukrán katonai szakértő. Hozzátette, hogy az időjárás lehetetlenné teszi majd a logisztika megszervezését, ezért nem lehet majd offenzívát indítani, viszont addig Moszkva a lehető legtöbbet akarja kihozni a műveleteiből. Ez kapóra jön Kijevnek, mivel az ukrán katonai vezetés az ellátási nehézségek miatt kénytelen egyes frontszakaszokat kiemelni, míg másokra kisebb figyelmet fordítani. A hónap elején Vuhledár is emiatt esett el Donyeck megye déli részén.

Közben növekszik a félelem, hogy az amerikai elnökválasztással majd jelentősen átrendeződik az egyensúly a konfliktusban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és stábja ezért szeretné elérni, hogy még ezelőtt sikerüljön minél több támogatást elérnie Washingtonnál.

A tél közeledtével támogatásra van szükségünk

– mondta az államfő Emmanuel Macron francia elnöknek. A beszámoló kitér arra is, hogy a nyugati függés instabillá teszik a helyzetet. Az egyik megszólaló ukrán parancsok szerint nem tudnak tervezni, mivel ezeket átírhatják a szövetségesektől érkező szállítmányok, ez pedig bizonytalanságot okoz. Kritikus például a lőszerhiány problémája, egész egyszerűen nem tudnak elég célpontot tűz alatt tartani a meglévő ellátmánnyal. A gyenge pontokat kihasználják az oroszok, amikor a hatalmas túlerejüket kihasználva áttörnek a védelmen, és átveszik az ellenőrzést területek felett. Toreck mellett most Kurahova és Pokrovszk térsége a leginkább veszélyeztetett, érezhetően Moszkva ide koncentrálja erőit.

Ukrajnának egyensúlyoznia kell aközött, hogy minél kevesebb embert veszítsen, miközben a lehető legkevesebb területet adja át az oroszoknak.

A védelmi vonalak egyelőre stabilnak tűnnek, a jelentések szerint felkészülten várják a támadást. Közben viszont növekszik az esélye egy bekerítésnek, a Vovcsa folyónál három oldalról vették körül az ukránokat a támadók, egyesek tartanak attól, hogy Kijev képtelen lesz időben kivonulni.

Címlapkép forrása: Ministry of Defense of Ukraine via Wikimedia Commons