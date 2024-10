Videó: több százméteres tűzoszlop emelkedett az orosz haditengerészet kulcsfontosságú kikötőjében

Az elmúlt néhány napban folyamatosan dolgoztak az orosz tűzoltók a megszállt Krímen található Feodoszija kikötőjében, ahol a térség legnagyobb olajraktárát érte hétfőre virradóra ukrán csapás. A lángokat azóta sem tudták megállítani, folyamatosan fekete füstoszlopok jelezték, hogy a nyersanyag továbbra is ég. Csütörtök este aztán megváltozott a helyzet: újra hatalmas lángok emelkedtek. Az esetről videó is készült:

On the fourth day of the oil depot burning in Feodosia, occupied Crimea, local Telegram channels reported a powerful explosion of one more fuel tank.There has been information that the fire will continue until the whole depot burns out due to how it was built. https://t.co/Va7DcIYFrZ