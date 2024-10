Vissza a Szovjetunióba: életnagyságú szobrot kap Sztálin Oroszországban

A Volodgai terület Vlagyimir Putyin által tavaly kinevezett kormányzója, Georgij Filimonov a Telegramon azt írta, a szobor felállítását a nyilvánosság követelte ki.

Az életnagyságú szobrot annak a házban a közelében emelik, ahol Sztálin 1911-től 1912-ig száműzetésben élt.

Russia erects another Stalin monumentThis time in Vologda. Will they also erect monuments to the tyrant Putin? pic.twitter.com/jEKp53FGCt