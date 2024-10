Becsődölt a világhíres légvédelem: dróncsapás érte az izraeli haderő bázisát, teljes a káosz

Ellepték a közösségi médiát azok a felvételek, amelyek szerint robbanás történt a Földközi-tenger partján fekvő izraeli Haifa város egyik katonai bázisán. A beszámoló szerint a libanoni síita radikális iszlamista szervezet, a Hezbollah egyik öngyilkos drónja csapódott a támaszpontra. Bár eddig viszonylag kevés részletet lehet tudni,

az első információk szerint 39 katona sérült meg, állapotukról annyit lehet tudni, hogy 4-en kritikus állapotban vannak, míg 5-en súlyosan megsebesültek.

Az eddig ismerhető információk szerint a világszínvonalú légvédelem hibázott, ugyanis egy másik drónt még a tenger felett lelőttek. A másodikkal azonban már nem tudott elbánni a szupermodern Vaskupola, ezért az elérte a célját. A teljes bázis evakuálták a becsapódást követően.

️️BREAKING: UAV strike near the town of Binyamina in northern Israel: at least 39 people injuredAmbulances and Air Force helicopters are evacuating the wounded.Channel 12 says two drones headed toward Israel. Air defenses shot one down over the sea, but the second pic.twitter.com/iZ14WReAUb