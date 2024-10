Kihúzzák Irán méregfogát: szupermodern katonai berendezést kap a Közel-Kelet katonai hatalma

Washington úgy döntött, hogy a közel-keleti szövetségese, Izrael megkapja a szupermodern THAAD légvédelmi rakétarendszert.

Azt követően jutottak erre, hogy Irán idén már második alkalommal ballisztikus rakétákkal támadt az országra. A Fehér Ház ezzel jelezte, hogy továbbra is elkötelezett Izrael védelme mellett, a döntést Joe Biden amerikai elnök hozta meg, utasította Lloyd Austin védelmi minisztert, hogy engedélyezze a csúcsmodern eszköz leszállítását.

The Pentagon has announced the Immediate Deployment of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Battery operated by U.S. Soldiers to Israel, in order to Bolster Israeli Defenses against any Future Attack by Iran using Ballistic Missiles. pic.twitter.com/TxJtSbemin