Megtörtént a várva várt ütközet? Összecsaphatott a legendás F-16-os a szupermodern orosz vadászbombázóval

Orosz források számoltak be kezdetben arról, hogy egy amerikai gyártmányú, Ukrajnának adományozott F-16-os vadászgép szállt szembe egy orosz Szu-34-essel. Jelenleg az biztos, hogy az Szu-34-es megsemmisült, de miután nyugati források is beszámoltak az esetről, az orosz milbloggerek vehemensen tagadni kezdték az eredeti történetet.

Szombat délután kisebb orosz Telegram-csatornák kezdték terjeszteni azt a hírt, hogy megsemmisült egy Szu-34-es orosz vadászbombázó. A beszámolók szerint az orosz merevszárnyas mintegy 50 kilométerre repült az aktuális frontvonaltól, és épp UMPK-kitekkel szerelt FAB siklóbombákkal támadta az ukrán állásokat.

Ennek során, az ukrán légtér viszonylagos biztonságából egy F-16-os megsemmisítette az orosz harci gépet.

Az orosz légierő vezetésével jó kapcsolatot ápoló, és az orosz veszteségekkel kapcsolatban relatíve megbízható Fighterbomber-csatorna is megerősítette a vadászbombázó elvesztését.

Később azonban, amikor a nyugati médiában is elterjedt az összecsapás híre, a nagyobb orosz milblogger-oldalak vehemensen tagadni kezdték az F-16-os szerepét a történetben.

Senki sem lőtte le a mi Szu-34-esünket. Főleg nem a pisis F-16-os, gyávákkal a pilótafülkékben, amire mindenki vadászik, mióta megjelent Ukrajnában. Az F-16-osok kizárólag tiktok-videókért repülnek, valójában nem vesznek részt harci cselekményekben

– írta a csatorna szerkesztője. A blogger kiemelte, ezernyi más oka is lehet egy repülőgép elvesztésének, bár azt nem árulta el, most pontosan mi is történt vele.

