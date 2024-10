Valami nagyon megindult Kurszknál: sorra cserélnek gazdát a települések

Már több mint két hónapja tart Ukrajna megszállása az oroszországi Kurszk bizonyos területein, ám az elmúlt időszakban egyre nehezebben tudják tartani a pozíciókat. A kezdeti gyors haladást itt is felváltották a lassú hadműveletek. A támadás kezdeteinél több alkalommal is elhangzott, hogy a „kiszögellést” nem lehet túl sokáig fenntartani, mivel egyrészt ezt Moszkva nem engedheti meg magának politikai és katonai szempontból, másrészt pedig az ukránok sem ismerik kellően a terepet, ezért egy idő után túl nagy veszteségekkel kellene szembenézniük.

The Russian army recaptured and in Kursk oblast. Both villages were seven weeks under Ukrainian control. #NewsMap