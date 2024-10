Kifulladt Európa legerősebb országa: tényleg nem megy több nehézfegyver Ukrajnának?

A hétvégén érkezett a hír , hogy Németország nem küld több nehézfegyvert Ukrajnának a Bundeswehr készleteiből. Bár azt gondolná az ember, hogy Moszkvában most örömünnepet hirdet a helyi lakosság, az orosz média egyelőre óvatosságra int: moszkvai szakértők szerint mindössze politikai manőverezés zajlik Németországban.

A hétvégén szivárgott ki a német sajtóba, hogy a német kormány nem fog küldeni több nehézfegyvert az ukrán hadseregnek a Bundeswehr készleteiből, vagyis több Panzerhaubitzét, Leopard 2-est, Dingo 4x4-est és Marder lövészpáncélost nem adnak át az ukránoknak.

Németország Ukrajna második legnagyobb támogatója az Egyesült Államok után, így logikus lenne azt gondolni, hogy Moszkvában most ünnepelnek, erről azonban egyelőre nincsen szó. Vaszilij Koltasov, egy orosz stratégiakutató intézet vezetője azt mondta az orosz médiának:

mindössze politikai manőverezést láthatunk, kizárt, hogy a németek leállítják a fegyverszállítást.

Koltasov azt hangsúlyozta: egyrészt a német hadiipari vállalatoktól vásárolt harcjárműveket továbbra is szállítják majd Ukrajnába, így kapnak Lynx lövészpáncélosokat, RCH 155-ös tarackokat, talán Leopard és Panther harckocsikat is. Másrészt az orosz szakértő úgy látja, a most kiszivárgott politikai döntés porhintés, ami a választóknak szól.

Persze, hogy mindent át fognak adni. Ezek a kijelentések, hogy Ukrajna többet nem fog Leopardokat látni, csak porhintés, helyi fogyasztásra. A német kormánynak mozgástér kell”

– mondta Koltasov.

Hozzátette: Scholz kormánya rendkívül rosszul áll népszerűségi mutatók tekintetében, ezért a választók nem érezhetik többé úgy, hogy az ő pénztárcájukból fizeti a német kormány Ukrajna védelmét. Ettől függetlenül szerinte biztosan várható, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna is presszionálni fogja Berlint arra, hogy folytassa Kijev támogatását, a lehetséges összes eszközzel.

Fontos hangsúlyozni: Koltasov csak egyetlen vélemény, ráadásul orosz oldalról beszél,

abban viszont igaza van, hogy nem várható, hogy a Bundeswehr készleteiből való fegyverszállítás leállítása komoly érvágás lenne Ukrajnának.

A német Rheinmetall például rengeteg fegyvert ígért az ukrán haderőnek: korábban azt nyilatkozták a cég vezetői, hogy már idén megkaphatja az ukrán haderő az első KF41 Lynx lövészpáncélosokat. A német cég ráadásul nem csupán Németországban, de Ukrajnában is gyártaná a gépeket.

Jövőre egyébként valóban szövetségi választások lesznek Németországban és a mostani kormánykoalíció kutatások szerint nagyon csúnya vereséget szenvedne, ha most lennének a választások. A fegyverszállítások leállítását támogató pártok (pl. AfD) valóban megerősödtek az elmúlt években, de a német társadalomban egyáltalán nincs konszenzus a nehézfegyver-szállítások leállítása vagy folytatása tekintetében.

A címlapkép illusztráció, a fotón egy osztrák Leopard 2-es látható. Fotó: Wikimedia Commons