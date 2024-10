Merész mentőakció indítottak Kurszkban az oroszok, csúnya vége lett

Az X-en nemrég megjelent videón az látható, amint az orosz katonák az oroszországi Szudzsa és Korenevo között futó "halálúton" próbálnak meg kimenteni egy, az útról lecsúszott BTR pszh-t.

Additional footage from the 'road of death' between Sudzha and Korenevo. Russian forces arrived in an armored vehicle to retrieve a stuck BTR. But Ukrainian FPV operators hit them with a drone. First, the armored vehicle caught fire, then the blaze spread to the BTR, leading to https://t.co/2EHqzpbuIY