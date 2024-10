Páratlan fegyvert kaptak az ukránok Elon Musktól, most mégis az oroszok aratnak győzelmeket vele

Az orosz hadsereg egyre növekvő mértékben használja a Starlink műholdas internetet Ukrajnában, ami hozzájárult többek között Vuhledár elfoglalásához is – tudósított a The Washington Post

Az ukrán hadsereg egyik legnagyobb előnye az orosz invázióval szemben a Starlink műholdas internet használata volt, ami lehetővé tette a gyors és biztonságos kommunikációt a fronton. Most azonban úgy tűnik, az orosz erők is hozzáfértek ehhez a technológiához, ami jelentősen javította a harctéri képességeiket.

Több ukrán katona és tiszt is arról számolt be a The Washington Postnak, hogy az orosz csapatok az elmúlt hónapokban egyre nagyobb számban használják a tiltott Starlink terminálokat. Ez lehetővé teszi számukra a támadások jobb koordinálását, több drón irányítását és a pontos tüzérségi csapásokat.

Egyszerűen lebírtak minket

– nyilatkozta egy ukrán tiszt, aki szerint

a Starlink orosz használata fontos tényező volt Vuhledar város közelmúltbeli elestében.

Az orosz erők most már hasonló módon tudják használni az internetet, mint az ukránok, ami felgyorsította előrenyomulásukat.

Bár a Starlink terminálok eladása tiltott Oroszországnak, virágzik a feketepiaca. Több orosz weboldal is kínál terminálokat a „különleges katonai művelethez”, ahogy a Kreml nevezi a háborút. A készülékeket általában Európában vásárolják, majd az Egyesült Arab Emírségeken keresztül csempészik be Oroszországba.

Az amerikai és ukrán hatóságok igyekeznek megakadályozni a Starlink orosz használatát, de ez technikai kihívásokba ütközik. A SpaceX állítása szerint deaktiválja a szankcionált felek által használt terminálokat, de nehéz megkülönböztetni a felhasználókat a frontvonal közelében.

Az ukrán katonák frusztráltak a helyzet miatt, és bírálják Elon Muskot, a SpaceX vezetőjét, amiért szerintük nem tesz eleget az illegális használat megakadályozására. Attól tartanak, hogy az orosz Starlink-használat tovább fog terjedni, ami komoly veszélyt jelent számukra a harctéren.

