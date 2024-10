Támadásba lendültek az orosz páncélosok, rajtuk ütöttek az ukrán harckocsik

Az orosz konvoj maradványairól készült felvétel a Rlszk-Korenovo-Szudzsa főútvonalon, Olgovkától mintegy 5 kilométerre délre készülhetett.

A harctéri beszámolók szerint - amelyet Jurij Butuszov ukrán haditudósító tett közzé először - az orosz oszlopra rejtőzködő ukrán harckocsik tüze zúdult.

A sikeres támadás következtében megsemmisült egy Ural teherautó, egy BTR-80 páncélozott szállító harcjármű, egy UAZ-452 típusú gépkocsi (közkedvelt nevén: Buhanka), valamint egy harckocsi.

A kis, rajtaütésszerű sikerek ellenére Ukrajna jelentős területeket veszít a kurszki régióban, pontosan ebben a nyugati szektorban. A DeepState legfrissebb térképe szerint Korenovo környékéről kiszorították az ukrán csapatokat, már csak Olgovkában feltételezhető ukrán jelenlét.

AFU have withdrew from Korenevo.russian attacks and number increase, with full air control leave no place for Ukrainian maneuvers.The mud will make maneuvering even harder hence further foothold shrink should be expected.Map by @Deepstate_UA