Váratlanul felvonult Kína hadereje a feszült térségben: összehívták a válságstábot

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) hétfő hajnalban bejelentette a Joint Sword- 2024B nevű hadgyakorlatát, amely a vitatott hovatartozású Tajvan körül zajlik. A közlemény szerint a manővereken részt vesznek a haditengerészet, a légierő a szárazföldi erők és a rakétaerők egységei is.

A gyakorlatokkal gyakorlatilag bekerítették a szigetet: a Tajvani-szorosban, valamint Tajvantól északra, délre és keletre is kínai katonák jelentek meg.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan meddig fognak tartani a műveletek.

Li Hszihaj, a PLA Keleti Hadszíntérért Felelős Parancsnokságának vezetője elmondta, hogy a hadiflotta hajói és vadászgépek közelítik meg Tajvant „különböző irányokból, közvetlen közelségben”. Ennek célja, a „tengeri-légi harckészültségű járőrözés, kulcsfontosságú kikötők és területek blokádja, tengeri és szárazföldi célpontok megtámadása”. Hivatalosan a cél, hogy a kínai katonák gyakorolják az irányítás átvételét, valamint teszteljék a közös műveleti képességeket. Hozzátették viszont, hogy ez egyben

szigorú figyelmeztetést küldenek a >>tajvani függetlenségi<< erők szeparatista cselekedeteire.

Peking szerint a felvonulás egyben „törvényes és szükséges lépés az állami szuverenitás és a nemzeti egység megőrzése érdekében”.

The Chinese PLA Eastern Theater Command conducted the Joint Sword-2024B drills around Taiwan island on Monday. The PLA Eastern Theater Command Spokesperson Senior Captain Li Xi:It is a legitimate and necessary operation for safeguarding state sovereignty and national unity. pic.twitter.com/xcEKRsXlgV