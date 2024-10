Egyre biztosabb: külföldi katonák ezrei sietnek Oroszország segítségére, már azt is tudni, mennyien érkeznek

Putyin mindent megtesz annak érdekében, hogy késleltesse és elkerülje a döntést egy újabb teljes körű mozgósítási hullám lebonyolításáról az Orosz Föderáció területén

- mondta a lapnak a forrás. Ehelyett külső segítségre támaszkodik, ennek fő pillére Észak-Korea lett. Az ukrán hírszerzés információi alapján észak-koreai katonákat képeznek ki az ukrajnai harcokra. A tervek szerint a „Különleges Burját Zászlóalj” részeként vetik be őket, amely az orosz hadsereg 11. légideszant dandárjához tartozik majd. A zászlóaljban várhatóan legfeljebb 3000 észak-koreai katona szolgál majd, akiket jelenleg kézifegyverekkel és lőszerrel látnak el és 2024 végéig érkezhetnek meg Ukrajnába.

Az ukrán hadsereg egyik tisztje szkeptikus az észak-koreai katonák hatékonyságával kapcsolatban, szerinte elavult felszereléssel rendelkeznek, és valószínűleg csak nagy kockázatú műveletekben vetnék be őket. A katonai együttműködés jogi kereteit is igyekeznek megteremteni a felek. Putyin elnök hétfőn törvénytervezetet nyújtott be az orosz parlamentnek egy átfogó stratégiai partnerségi megállapodás ratifikálására, amelyet júniusban írt alá Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel.

A megállapodás 4. cikke kimondja, hogy a felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak háború esetén.

Nyugati források szerint Észak-Korea már most is jelentős mennyiségű tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október közepén azt állította, hogy Phenjan nemcsak fegyvereket küld, hanem katonákat is. A Kyiv Post korábban arról számolt be, hogy egy október eleji rakétacsapásban van észak-koreai tiszt is életét vesztette az oroszok által megszállt területen, Donyeck közelében. A tisztek állítólag azért tartózkodtak a térségben, hogy orosz kollégáikkal tanácskozzanak.

Címlapkép forrása: Shutterstock