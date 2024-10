Egyre csak szaporodnak a rémisztő problémák Kína gigaprojektje körül, de Peking kitart

Pakisztánban a biztonsági helyzet nem alakult túl biztatóan a CPEC szempontjából, mivel az iszlamista szélsőségesek gyakran vették célba a kínai munkásokat és mérnököket. Az országban gyakoriak a merényletek a Peking számára fontos érdekeltségek ellen, ez pedig kikezdte a nagyhatalom türelmét. Több alkalommal volt szó arról, hogy Iszlámábádnak többet kellene tennie az ország biztonsági helyzetének javításáért.

Kína kész együttműködni Pakisztánnal, a CPEC továbbfejlesztett változatának létrehozására összpontosítva

– mondta Li hétfőn Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnöknek a négynapos látogatásán. A CPEC a kínai Övezet és Út kezdeményezés (BRI) egyik legfontosabb ága, mivel az itteni infrastrukturális hálózatokon keresztül Nyugat-Kínát kötnék össze az Arab-tengerrel, lényegében egy sokkal rövidebb utat biztosítva, mint az indiai szubkontinenst és az Indokínai-félszigetet megkerülve. Peking körülbelül 65 milliárd dollárnyi összeget költ el különböző formában az itteni beruházásokra.

Célunk, hogy felgyorsítsuk a nagy projektek építését olyan területeken, mint a vasút, az utak és a kikötők, és erősítsük az ipari integrációt

– tette hozzá még Li. Hozzátette továbbá, hogy más területeken is szeretne együttműködni, így mezőgazdaságban, a bányászatban, az információs technológia és az energia területén is. Pakisztán közben gyakorlatilag rá van szorulva a kínai tőkére, mivel nincs túl jó gazdasági helyzetben, és a CPEC-től várják a fellendülést. A találkozón azonban a két hatalom biztonsági vezetői is részt vettek, így a tanácskozás a legsúlyosabb kérdésekkel is foglalkozott, mégpedig a szélsőségesek visszaszorításával.

Kína határozottan támogatja Pakisztán terrorizmus elleni erőfeszítéseit, és kész aktívan előmozdítani a terrorizmus elleni együttműködést, segítve Pakisztánt a terrorizmus elleni kapacitásépítés megerősítésében

– hangzott el. Korábban már az is felmerült, hogy Peking maga küld fegyvereseket, ám ezt Iszlámábád sokáig próbálta elkerülni a saját szuverenitására hivatkozva. Most nem esett róla szó, de szeptemberben már bele is egyeztek, hogy lesz kínai biztonsági személyzet Pakisztánban.

Címlapkép forrása: Preston Rhea via Wikimedia Commons